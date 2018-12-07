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Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе

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Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе

Киев, 7 декабря. Фотография британского актера Бенедикта Камбербэтча появилась на обложке украинского учебника по зарубежной литературе, пособие предназначено для учеников 10 класса.

Учебник на государственные деньги выпустило издательство «Грамота». Пособие рекомендовано министерством образования Украины и в электронном виде доступно для скачивания бесплатно.

Фотография Камбербэтча на обложке учебника призвана заинтересовать учеников, чтобы молодежь «больше читала». В пособии есть глава об интерпретациях образа Гамлета в различных странах, поэтому изображение британского актера согласуется с концепцией пособия, сообщила BBC News руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николаенко.

Ранее Газета.ru сообщила, что Бенедикт Камбербэтч практически не употребляет алкоголя и никогда не пробовал наркотиков. Актер признался, что предпочитает йогу и медитацию.

Автор: Константин Терехов
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