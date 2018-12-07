Роспотребнадзор может снизить содержание сахара в питании школьников

Москва, 7 декабря. Норма сахара в школьном питании детей в школах и колледжах может быть изменена при пересмотре соответствующих санитарных правил. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ответ на обращение депутата Госдумы РФ.

Ранее, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил запретить в учебных учреждениях продажу газированных напитков с повышенным содержанием сахара.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в образовательных организациях введен запрет на сладкие газированные напитки, а также фастфуд. Кроме того, запрещено использование в питании школьников сала, маргарина, кулинарных и гидрогенизированных жиров.

По словам Анны Поповой, вопрос об изменении норм сахара в питании детей в ведомстве будет рассмотрено при пересмотре правил к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях.