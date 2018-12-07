Украинские депутаты подрались в прямом эфире

Киев, 7 декабря. В прямом эфире парламентского телеканала «Рада» произошла драка, участниками которой стали внефракционный депутат Юрий Левченко и депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна. На YouTube также появилась запись инцидента.

В студии Барна выразил мнение, что депутаты, не участвовавшие в операции в Донбассе, и которые не были мобилизованы, не в праве высказываться о бюджете страны и о введении военного положения. Это послужило поводом для конфликта.

Левченко отметил, что Барна «показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве». Он также назвал оппонента «прислужником олигархата».

Словесная перепалка переросла в драку. Барна подошел к Левченко, нанес ему удар, повалил на пол, а затем покинул студию.

Ранее в прямом эфире политического ток-шоу «Народ против» телеканала ZIK произошел аналогичный инцидент. Участниками драки стали депутат Верховной рады Евгений Мураев и замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Грымчак, назвав депутата «подлюкой», подошел к нему, схватил за руки, а затем пнул стойку, за которой стоял Мураев. В результате стойка сломалась и упала на депутата Верховной рады.

14 ноября в прямом эфире украинского телеканала NewsOne произошла словесная перепалка, которую устроили народный депутат Михаил Головко и бывший депутат Рады Кирилл Куликов, заявивший, что Украина в настоящее время «скатывается в фашизм».

В августе этого года депутат Верховной рады от группы «Воля народа» Сергей Шахов устроил потасовку с депутатом «Радикальной партии» Игорем Мосийчуком. Они подрались из-за спора о гей-парадах.