В США объяснили, почему американские войска остаются в Афганистане

Вашингтон, 7 декабря. Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что военное присутствие США в Афганистане необходимо, чтобы не допустить повторения 11 сентября.

Соответствующее заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда приводит издание Washington Post.

«Если мы покинем Афганистан, это не только создаст нестабильность в Южной Азии, но даст террористическим группам возможность планировать и проводить операции против американского народа на территории США, а также наших союзников», — сообщил Данфорд.

Генерал сообщил, что радикальные группировки, действующие в регионе, могут восстановить свои силы в том случае, если американские войска покинут Афганистан.

«Если сейчас у них есть намерение, то в будущем будут возможности совершать то, чему мы стали свидетелями 11 сентября», — подчеркнул военный.

Отметим, операция армии США в Афганистане стала самым продолжительным военным конфликтом в истории Соединенных Штатов. Она началась в 2001 году после того, как террористы совершили атаку на объекты на территории США 11 сентября.

По оценкам Пентагона, война в Афганистане обошлась Вашингтону примерно в 680 млрд долларов. В ходе конфликта погибли 2,35 тыс американских солдат, около 20 тыс получили ранения.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что страны НАТО готовы вывести свои войска из Афганистана, если это решение поддержит афганский народ.