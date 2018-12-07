Умер основатель панк-группы Buzzcocks

Таллин, 7 декабря. В Эстонии умер один из основателей британской панк-группы Buzzcocks Питер Шелли. Мужчине было 63 года.

Пресс-служба группы Buzzcocks подтвердила смерть музыканта и назвала Шелли одним из самых влиятельных и продуктивных сочинителей песен в Великобритании.

«С величайшей печалью мы подтверждаем сообщения о смерти Пита Шелли, одного из самых влиятельных и продуктивных сочинителей песен в Великобритании, сооснователя ставшей знаковой для эпохи панк-группы Buzzcocks», — сообщили в пресс-службе группы.

Как сообщает Daily Record, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Отметим, что группа Buzzcocks была основана в 1976 году. Музыканты исполняли «неагресивную» разновидность панк-рока — поп- панк.