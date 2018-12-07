Пассажирский автобус перевернулся в Польше, десятки раненых

Варшава, 7 декабря. В Нижней Силезии пассажирский автобус опрокинулся в кювет, погиб один человек и травмированы десятки пассажиров.

Как сообщает польская полиция, пассажирский автобус съехал с дороги, после чего опрокинулся в кювет. В результате аварии погиб один из пассажиров, травмы различной степени тяжести получили 44 человека, им оказывается медицинская помощь. Как уточняют в правоохранительных органах Польши, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

ДТП произошло в Нижней Силезии в районе населенного пункта Суха Гурна на дороге местного значения недалеко от въезда на автостраду. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого торможения, после чего автобус ушел в занос и вылетел с проезжей части.

В данный момент спасатели ищут пятерых человек, которые также значились в списке пассажиров.

Отметим, месяц назад в Польше также произошла авария с пассажирским автобусом. Как сообщает «Газета.ру», автобус, перевозивший жителей Украины, попал в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей — тогда пострадали семь человек, в частности, беременная женщина и двое детей.