В Белоруссии увидели риск мировой войны после провокации в Керченском проливе

Милан, 7 декабря. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что подобные инциденту в Керченском проливе события повышают вероятность масштабного военного конфликта. Такое мнение дипломат озвучил в Милане, на заседании Совета министров иностранных дел организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В МИД Белоруссии увидели риск мировой войны после провокации в Керченском проливе. Макей назвал произошедшее «красной линией», после которой наступает «точка невозврата». По его словам, подобные случаи в прошлом уже приводили к мировым конфликтам.

«Урегулирование украинского конфликта — ключевой вопрос безопасности в Европе. Некоторые даже говорят, что Донбасс — это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, последние события вызывают серьезную озабоченность», — заявил Макей .

Министр заверил, что Минск приложит все силы для преодоления кризиса. Он отметил, что Белоруссия готова подготовить площадку для Трехсторонней контактной группы.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли пограничной службы ФСБ России остановили и задержали три судна Военно-морских сил Украины, которые нарушили морскую границу РФ и совершали в российских водах опасные маневры.

В России считают произошедшее провокацией. Ее участники (24 украинских моряка) арестованы по решению суда. Руководство Украины считает задержание военнослужащих незаконным. В ответ Киев временно ввел в некоторых областях страны военное положение.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал страны Запада, которые оставили без ответа действия Украины в Донбассе и Керченском проливе. По словам министра, Киев «пользуется полной безнаказанностью», пока западные покровители «прощают, а то и оправдывают все его выходки».