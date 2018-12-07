США потребовали довести иранский экспорт нефти до нуля

Вашингтон, 7 декабря. Покупатели нефти должны отказаться от закупок иранской нефти, поскольку американские санкции против Тегерана будут только нарастать. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

«Наша цель — довести иранский экспорт нефти до нуля. И все импортеры должны диверсифицировать свои поставки и быть подальше в этом вопросе от Ирана, как можно быстрее», — заявила помощник госсекретаря.

По ее словам, подход США в отношении Ирана представляет максимальную кампанию по давлению на него.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил в мае, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном и возобновляет санкции против Тегерана. Трамп заявлял, что хочет довести экспорт иранской нефти до нуля.

США ввели дополнительные санкции против Ирана 5 ноября. Они охватывают экспорт нефти. Отметим, что Вашингтон временно исключил из нефтяных санкций Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань, Турцию и Китай, сообщала «Газета.ru».