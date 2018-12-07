В Минобороны РФ рассказали об активности иностранных самолетов-шпионов

Москва, 7 декабря. По данным, которые приводят в российском оборонном ведомстве, за прошедшую неделю 15 летательных аппаратов вели разведку вдоль границ РФ.

Согласно информации, которую со ссылкой на Минобороны России приводит издание «Красная звезда», иностранные летательные аппараты проводят разведку вдоль государственной границы РФ в среднем два раза в день.

Так, за истекшую неделю зафиксировано 15 полетов. Истребители из состава дежурных войск ПВО трижды поднимались в воздух для перехвата возможных целей, однако, нарушений госграницы зафиксировано не было.

Отметим, интенсивность разведывательных полетов возросла примерно на треть за прошедшие две недели. Так, по состоянию на 30 ноября было зафиксировано 14 полетов за семь дней, а на 23 ноября — всего 10.

Ранее «Газета.ру» сообщала о росте активности ВВС США в районе Крыма и Керченского пролива. Так, в начале декабря полеты американских разведчиков в этом секторе фиксировали ежедневно. Разведку здесь осуществляют как беспилотники, так и пилотируемые летательные аппараты.