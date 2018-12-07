Путину подарили именной гоночный шлем

Санкт-Петербург, 7 декабря. Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил именной гоночный шлем президенту России Владимиру Путину.

Путин и Тодт встретились в Мариинском театре после того, как президент России посмотрел балет «Щелкунчик» вместе с лидерами других стран СНГ. На подаренном президенту шлеме изображен российский триколор и нанесена надпись V. Putin.

В ходе встречи Владимир Путин и Жан Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в России. Президент отметил, что в России развивают не только автогонки «Формулы-1» и упомянул крупный автомобильный центр под Петербургом. Путин предложил главе FIA оценить объект. Тодт отметил, что посетит центр в субботу со своим «другом, мэром Петербурга».

Ранее Газета.ru сообщала, что во время посещения Мариинского театра Владимира Путина и лидеров стран СНГ встретили у входа в зал ведущие солисты оперы и балета.