«Объект для насмешек»: украинские СМИ рассказали, как ломается запущенный Порошенко экспресс

Киев, 7 декабря. Украинские СМИ рассказали, как ломается запущенный президентом страны Петром Порошенко железнодорожный экспресс в киевский аэропорт «Борисполь». Как пишет портал Strana.ua., экспресс фактический стал «объектом насмешек», с чем согласны многие эксперты, также подвергшие данный проект критике.

Так, экспресс ломался уже три раза с момента открытия, из-за чего пассажиры «бегом через заснеженное поле» добирались до аэропорта. Издание также констатирует, что экспресс регулярно отстает от графика. После открытия первоначальное время пути в аэропорт составляло 20 минут, далее оно увеличилось до 35, а потом уже и до 40–50.

График движения экспресса несколько раз переделывался специалистами «Укрзализныця». Strana.ua. со ссылкой на недовольных пассажиров сообщает, что из-за этого возникают дополнительные сложности.

Раскритиковали проект и многочисленные эксперты и специалисты, которых цитирует портал. Как сообщил экс-замминистра инфраструктуры страны Александр Кава, рельсовые автобусы польской марки PESA, используемые в экспрессе, были сняты с региональных маршрутов. При этом должного технического обслуживания так и не было проведено.

Вместо установления фактического износа ремонт перед запуском экспрессов делали в объеме номинального износа, после чего их просто покрасили, о чем сообщил соучредитель организации «Общественный контроль «Укрзализныци» Виктор Гаврон.

Strana.ua. заключает, что потенциальным пассажирам экспресса стоит рассчитывать на везение и на то, что следующая поломка произойдет не в их «гиперлупе».

30 ноября президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман приняли участие в торжественном открытии экспресса, который представляет собой так называемый рельсовый автобус. В тот день президент гордо заявил, что экспресс был запущен всего лишь за девять месяцев. Уже 1 декабря сайт украинского телеканала «Громадське» («Общественное ТВ») сообщил, что скоростной экспресс сломался. Поезд заглох посреди поля, в результате чего многие пассажиры опоздали на свои авиарейсы и были вынуждены еще раз покупать билеты на самолет. 4 декабря поезд опять не завелся, в результате чего пассажиры были вынуждены бежать по сугробам в аэропорт. Накануне железнодорожный экспресс из Киева в «Борисполь» в очередной раз сломался.