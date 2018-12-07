«У меня был адский год»: Вайнштейн рассказал о худшем кошмаре в своей жизни

Нью-Йорк, 7 декабря. Обвиненный в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн заявил, что его жизнь превратилась в кошмар за последний год.

Об этом Вайнштейн написал своим друзьям в письме. Так, голливудский продюсер обрушился в нем с критикой на полицейских, которые расследуют дело о сексуальных домогательствах. Кроме того, он обращался к знакомым обсудить материалы дела по телефону.

Также Вайнштейн оценил качество своей жизни за последний год.

«У меня был адский год. Худший кошмар моей жизни», – написал продюсер.

Адвокат мужчины Бенджамин Брафман подчеркнул, что письмо Вайнштейна нужно рассматривать с позиции очень огорченного человека. По его словам, продюсер просит о помощи, а не демонстрирует агрессивный жест другим людям.

Отметим, что ранее адвокат Элизабет Феган заявила, что число пострадавших от действий Вайнштейна может достигать тысячи, сообщает «Газета.ru».