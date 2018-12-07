Тимошенко не голосовала в Раде за разрыв договора о дружбе с Россией

Киев, 7 декабря. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не пришла в Верховную раду на голосование о разрыве договора о дружбе с Россией. Члены «Блока Петра Порошенко» раскритиковали ее за отсутствие на голосовании.

В четверг, 6 декабря депутаты Верховной рады Украины большинством голосов выступили за расторжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Соответствующее решение поддержали 277 депутатов Рады, однако, в зале не присутствовала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Отсутствие политика вызвало волну критики со стороны членов «Блока Петра Порошенко» (БПП).

«Меня очень огорчило то, что в сессионном зале во время голосования, не было Юлии Тимошенко», — заявил лидер фракции БПП Юрий Герасимов.

В «Блоке Петра Порошенко» отмечают, что игнорирование Тимошенко решений, направленных против РФ, носит системный характер.

«Мы не видели ее, когда голосовали по вопросу признания России страной-агрессором. Мы не видели ее и нет ее голоса, когда голосовали по законам об осуждении страны-агрессора. И сегодня, к сожалению, она снова отсутствовала в зале. Сегодня мы в очередной раз увидели, кто есть кто», — констатировал председатель фракции БПП.

Верховная рада Украины ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. «Против» проголосовали 20 депутатов, в основном — представители «Оппозиционного блока».

Как пишет «Газета.ру», в конце ноября руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев намерен расторгнуть около 40 договоров с РФ. Климкин подчеркнул также, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией.

Напомним, отношения РФ и Украины в очередной раз обострились после инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно вторглись в российские территориальные воды. Пограничники ФСБ РФ были вынуждены задержать их вместе с экипажами за нарушение государственной границы России. В Киеве обвинили Москву в «агрессии», после чего ввели в ряде регионов Украины военное положение. Кремль назвал действия ВМСУ провокацией и заявил, что действия пограничников были законными и соответствовали поставленной задаче по защите госграницы РФ