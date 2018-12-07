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Путин примет участие в церемонии вручения премии Русского географического общества

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Путин примет участие в церемонии вручения премии Русского географического общества

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин вручит награду лауреату в одной из номинаций премии Русского географического общества (РГО) на церемонии в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. В ее ходе также будут награждены победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»

Премия учреждена в 2014 году и присуждается раз в два года. Владимир Путин занимает пост председателя попечительского совета РГО.

В обществе отметили, что в текущем году на соискание премии поступило 542 заявки от жителей 76 регионов России и иностранных государств. Премия будет присуждаться в семи номинациях: «Лучший природоохранный проект», «Лучший научный проект», «Лучший медиапроект», «Лучший образовательный проект в области географии», «Лучший историко-культурный проект», «Лучший молодежный проект» и «Лучшая экспедиция по России».

Автор: Константин Терехов
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