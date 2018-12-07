Путин посетит в Кремле торжественный прием в честь Дня Героев Отчества

Москва, 7 декабря. Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном приеме, посвященном Дню Героев Отечества, сообщает пресс-служба Кремля.

Всего в приеме будут участвовать 250 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм. Среди них Герои России и Советского союза, кавалеры ордена Святого Георгия, а также полные кавалеры ордена Славы, подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что прием будет проходить в Георгиевском зале Кремля. Российский лидер выступит на мероприятии с приветственным словом.

Напомним, День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года. Ежегодные приемы в честь праздника проводятся с 2013 года.