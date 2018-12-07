В Британии поддержали идею назвать улицу в Лондоне в честь Немцова

Лондон, 7 декабря. Представители трех партий в британском парламенте и Владимир Кара-Мурза-младший обратились с письмами в управу лондонского района Кенсингтон и Челси, а также к главе МИД Великобритании Джереми Ханту с просьбой назвать часть улицы Бэйсуотер проездом Бориса Немцова (Boris Nemtsov Way).

Переименовать предлагается участок улицы перед зданием консульского отдела посольства России.

«Имя Бориса Немцова увековечено уже в трех мировых столицах: Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. Мы надеемся, что Лондон в скором времени присоединится к этому списку», — цитирует председателя фонда Бориса Немцова Кара-Мурзу-младшего РИА Новости.

В тексте письма говорится, что переименование «станет данью памяти Бориса Немцова» и не повлечет изменения существующих почтовых адресов. Владимир Кара-Мурза-младший отметил, что новое название дополнит уже существующее.

Помимо председателя фонда Бориса Немцова послание подписали лейборист Стивен Киннок, либдем Том Брейк и депутат от Консервативной партии Марк Притчард.

Ранее Газета.ru сообщала, что в честь Бориса Немцова назвали сквер возле здания посольства России в Киеве.