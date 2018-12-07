ООН отклонила резолюцию США, осуждающую деятельность ХАМАС

Нью-Йорк, 7 декабря. Генассамблея ООН проголосовала против американского проекта резолюции, осуждающего деятельность палестинского движения ХАМАС.

Документ предлагал осудить движение ХАМАС «за запуски ракет на израильскую территорию», также в документе содержался призыв «прекратить провокационные насильственные действия».

Европейские страны согласились поддержать документ, после того как в него был добавлен пункт с призывом к объединению палестинских сил через посредничество Египта.

Постпред США при ООН Никки Хейли настаивала, чтобы решение было принято большинством голосов, чтобы у резолюции было больше шансов. Однако, за документ не проголосовало нужно количество делегатов. Против резолюции США выступила Россия, страны Латинской Америки, а также арабские страны, сообщают «Известия».

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