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ООН отклонила резолюцию США, осуждающую деятельность ХАМАС

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ООН отклонила резолюцию США, осуждающую деятельность ХАМАС

Нью-Йорк,  7 декабря. Генассамблея ООН проголосовала против американского проекта резолюции, осуждающего деятельность палестинского движения ХАМАС.

Документ предлагал осудить движение ХАМАС «за запуски ракет на израильскую территорию», также в документе содержался призыв «прекратить провокационные насильственные действия».

Европейские страны согласились поддержать документ, после того как в него был добавлен пункт с призывом к объединению палестинских сил через посредничество Египта.

Постпред США при ООН Никки Хейли настаивала, чтобы решение было принято большинством голосов, чтобы у резолюции было больше шансов. Однако, за документ не проголосовало нужно количество делегатов. Против резолюции США выступила Россия, страны Латинской Америки, а также арабские страны, сообщают «Известия».

Ранее министр обороны Израиля подал в оставку из-за перемирия с ХАМАС, сообщала «Газета.ru»

Автор: Денис Коробейников
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