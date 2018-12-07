Собчак призналась, что пережила насилие со стороны близкого человека

Москва, 7 декабря. Ксения Собчак сделала откровенное признание, призывая остановить насилие в отношении женщин.

О том, что ей пришлось пережить насилие со стороны некогда близкого человек, Собчак рассказала во время прямого эфира, организованного соцсетью «Одноклассники», телеканалом RTVI, центром «Насилию.нет» и организацией «ООН-Женщины», приуроченного к проведению международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

Как призналась Ксения Собчак, ее ссора с молодым человеком произошла несколько лет назад во время совместного отдыха за границей. Пара находилась в машине, когда бойфренд начал избивать Ксению — ей пришлось вырваться и искать помощи у местных жителей.

«Меня пустила какая-то женщина. После полиция приехала сама, хотя я не звонила. Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело», — рассказала Собчак.

По мнению светской львицы, в России сложилась непростая ситуация с насилием в отношении женщин — в обществе принято замалчивать подобные случаи, тогда как они нуждаются в быстром и жестком пресечении.

«Момент поднятия руки должен быть красной линией, когда ты понимаешь, что начинается борьба не со своей женой, а с государством», — подчеркнула гостья прямого эфира.

По результатам опроса, проведенного социальной сетью в преддверии прямого эфира, 44% респондентов ответили, что сталкивались с домашним насилием