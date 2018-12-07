Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, что ждет зрителей в последнем сезоне «Игры престолов»

37
0 Оставить комментарий

Стало известно, что ждет зрителей в последнем сезоне «Игры престолов»

Москва, 7 декабря. Журналисты нашли в открытом архиве сценариев к «Игре престолов» подсказки того, что может ждать зрителей в новом сезоне и объяснили то, что зрители могли увидеть в уже вышедших сериях. Об этом сообщает Vanity Fair.

По мнению журналистов, в седьмом сезоне Серсея Ланнистер не соврала о беременности. У Королевы действительно «появился новый шанс создать семью» и она испытывает «заразительное счастье».

Брат Серсеи Тирион Ланнистер ревнует Дейнерис Таргариен к Джону Сноу. Луковый Рыцарь Давос Сиворт испытывает нежные чувства к помощнице Матери драконов Миссандее.

Также журналисты рассказали, что могло стать причиной напряженных отношений Сансы Старк с ее спасительницей Бриенной Тарт. По их мнению, Санса переживает, что Бриена может объединиться с Арьей против нее.

Ранее Газета.ru сообщила, что известный по роли Джона Сноу английский актер Кит Харингтон не станет сниматься в приквеле сериала «Игра престолов».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.