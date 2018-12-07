Стало известно, что ждет зрителей в последнем сезоне «Игры престолов»

Москва, 7 декабря. Журналисты нашли в открытом архиве сценариев к «Игре престолов» подсказки того, что может ждать зрителей в новом сезоне и объяснили то, что зрители могли увидеть в уже вышедших сериях. Об этом сообщает Vanity Fair.

По мнению журналистов, в седьмом сезоне Серсея Ланнистер не соврала о беременности. У Королевы действительно «появился новый шанс создать семью» и она испытывает «заразительное счастье».

Брат Серсеи Тирион Ланнистер ревнует Дейнерис Таргариен к Джону Сноу. Луковый Рыцарь Давос Сиворт испытывает нежные чувства к помощнице Матери драконов Миссандее.

Также журналисты рассказали, что могло стать причиной напряженных отношений Сансы Старк с ее спасительницей Бриенной Тарт. По их мнению, Санса переживает, что Бриена может объединиться с Арьей против нее.

Ранее Газета.ru сообщила, что известный по роли Джона Сноу английский актер Кит Харингтон не станет сниматься в приквеле сериала «Игра престолов».