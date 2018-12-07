«Служите России!»: актер Михайлов встретился с бойцами Росгвадии

Творческий вечер актера театра и кино, исполнителя и общественного деятеля Александра Михайлова прошел 6 декабря в Москве в клубе при расположении 681-го специального моторизированного полка 55-й дивизии Росгвардии. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, на вечере присутствовал личный состав, а также специальные гости и представители СМИ.

Михайлов не просто снимается в кино. В отличии от многих деятелей современной «культуры», он является настоящим патриотом России, хорошо знает ее историю и культуру, гордится тем, что происходит из семьи старообрядцев. Актер неоднократно бывал с выступлениями и в Чечне, и в Донбассе, искренне и очень остро переживая происходящее и в РФ, и в Большой России.

«Актером можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Обязан быть на передовой», — заявил он и рассказал, как во время его поездки в Луганскую народную республику на одном из небезопасных блокпостов его кинулся закрывать от снайпера собственным телом молодой русский доброволец из Костромы.

К счастью, все обошлось. Когда актер спросил его, зачем же он отправился на войну в

Донбасс, молодой человек очень удивился такому вопрос и объяснил: «Приехал, потому

что тут русских убивают!»

«Хочу поклониться всем тем, кто воюет на стороне народных республик в Донбассе – и местным жителям, и тем, кто приехал из России. В первую очередь тем, кто сейчас стоит непосредственно на передовой!», — сказал Михайлов.

По словам Александра Яковлевича, в свое время его жизнь перевернула картина Айвазовского «Девятый вал». Увидев ее в детстве, он «заболел» морем и несколько раз сбегал из дома, чтобы поступить в «мореходку». Впоследствии мальчик уговорил маму переехать из Забайкальского края во Владивосток, где впоследствии и поступил в театральный ВУЗ. В своей жизни известный актер побывал во всех уголках и России, и СССР. В частности, долгое время он прожил в Саратове, где расположен старейший нашей Драматический театр. Местный драматический театр был основан в 1802 году.

Коснувшись общественно-политический тематики, Михайлов отметил, что, в отличие от патриотизма, подразумевающего любовь к своему Отечеству, национализм ненавидит все окружающее.

«На Украине молодежь оболванена лозунгами, что самый главный страшный враг — Россия. Точно также зарождался национализм в Германии!» — с сожалением констатировал он.

По мнению актера, сейчас, по сути, те же силы, которые когда-то развязали Вторую мировую войну, теперь готовят Третью. Он напомнил собравшемся о, к сожалению, успешно реализуемой на данный момент «доктрине Далласа»

«Наша попса, шоу типа Comedy Club и прочее уничтожают нашу молодежь. Сегодня попсой дробят детские души», — уверен он.

Отвечая на вопрос ведущей вечера о том, какие роли потребовали от него переосмысления жизненных позиций, Михайлов выделил в первую очередь фильм «Очарованный странник». Кроме того, важной он считает свою роль советского разведчика Николая Кузнецова в картине «Отряд специального назначения». Актер рассказал, как шли съемки. Он до сих вспоминает, как некоторые жители Ровно, вроде бы шутя, приветствовали актеров в немецкой форме возгласами «наши пришли». Как в кафе ему порекомендовали не говорить громко по-русски.

«Это были первые звоночки», — говорит актер.

Михайлов рассказал сидящим в зале совсем еще молодым бойцам Росгвардии о том, что на них лежит огромная ответственность за будущее России. В качестве предостережения актер прочел отрывок из стихотворения поэта Николая Зиновьева, отметив, что нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы оно не стало реальностью.

«Однажды после пьянки

Проснешься, сер и хмур,

В окно посмотришь: янки

На завтрак ловят кур.

Чужим гортанным смехом

Буравят тишину

И тащат на потеху

В сарай твою жену.

Взлетают крик и перья,

Кровавится рассвет,

А у тебя с похмелья

Подняться силы нет…»

Также Михайлов пожелал находящимся в зале не злоупотреблять спиртным и постараться сохранить себя – свою боль и свою душу.

«Беззаветно любите свою Родину! Все остальное менее важно. Служите России!» — сказал он.

В ходе своего творческого вечера Михайлов исполнил несколько песен, а также предельно выразительно прочел стихи разных авторов, в том числе по-настоящему любимого им великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Завершая выступление, Александр Яковлевич анонсировал выход предположительно летом 2019 года фильма «Сто дней свободы». Затем на сцену поднялся хорошо знакомый с Михайловым подполковник, ветеран разведки, член Центрального совета МОО «Союз десантников» Юрий Греков. Он рассказал о том, что актер стал по сути его сослуживцем, хотя формально и не является военным.

Греков торжественно вручил Михайлову медаль «100 лет военной разведке», на лицевой стороне которой размещен девиз «Выше нас — только звезды», а на оборотной стороне: «Пока живет разведка — не пропадет страна».

По окончании встречи актер посетил Музей боевой славы, где расписался в Книге почетных гостей. Руководство части высказало Михайлову слова благодарности за проведенное мероприятие. В кулуарах много говорилось о том, что командование данного подразделения уделяет большое внимание культурному и интеллектуальному развитию личного состава. В частности, для бойцов проводятся литературные чтения.

Пользуясь случаем, Федеральное агентство новостей пообщалось с актером и поинтересовалось его мнением о роли культуры в контексте новых угроз и того противостояния, которое сейчас набирается обороты в мире.

«Роль культуры – очень мощная. Очень много к ней личных претензий и поэтому трудно говорить об этом, — признался Михайлов. – Когда смотришь сегодня на всю эту попсовую атрибутику, становится жутковато. Идет зомбирование! Маленькая деталь – в любой ресторан зайдешь, в любое кафе, в какое-то общественное заведение – обязательно там звучит не наша интонация, не наша культура. Обнаженные тела. Человек уже начинает привыкать к этому! А потом уже у него деформируется мировоззрение. Мы теряем свою силу духа, мы теряем свою уникальную интонацию нашего народа, которую обязательно надо сохранить. Нашу корневую интонацию – нам это дано, на этой земле. Дано на этом огромном географическом пространстве – Богом, нашими прапредками, нашей памятью!».

По мнению собеседника ФАН, мы должны обязательно сохранить это.

«Надо вернуть это. Надо каким-то образом возвращаться к своим корням. Вернемся к корням – спасем Россию. Не вернемся – обнищаем духовно и нас раздробят, расчленят, обезоружат. Это будет катастрофа для всей России!» — подытожил он.

Актер Александр Михайлов известен российскому зрителю по таким ставшим культовыми фильмам, как «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный

странник», «Через тернии к звездам», «Одиноким предоставляется общежитие», «Признать виновным» и многим другим. В общей сложности он снялся в более чем 75 фильмах и сыграл около 50 ролей в театральных постановках.