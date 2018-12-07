Откровенное видео с экс-чемпионом UFC попало в Сеть

Нью-Йорк, 7 декабря. В Сети появилось порнографическое видео с бывшим бойцом смешанного стиля Рэнди Кутюром.

Спорстмен отказался комментировать произошедшее. Журналисты издания MMA Weekly считают, что Кутюр мог подвергнуться хакерской атаке. Отметим, что на видео спортсмен запечатлен в одиночестве, в отличие от других подобных случаев.

Напомним, Кутюр известен своими выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он дебютировал в нем в 1997 году . Всего спортсмен провел 30 боев: 19 из них выиграл, 11 – проиграл. Кутюр два раза становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

После завершение спортивной карьеры он начал сниматься в кино. Наиболее известная роль Кутюра в серии фильмов «Неудержимые», где он снимался вместе со Сильвестром Сталлоне, сообщает «Газета.ru».