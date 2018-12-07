Женщина и ребенок погибли при пожаре в Орловской области

Орел, 7 декабря. Пожилая женщина и пятилетний ребенок погибли в результате пожара в жилом доме в одной из деревень Орловской области.

Два человека погибли и четверо, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в одной из деревень Орловской области. Расследованием обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета.

«В деревне Дубовая Роща Орловского района в многоквартирном трехэтажном жилом доме произошел пожар. В результате погибли два человека — пожилая женщина и пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело», — сообщают в СУ СК РФ.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В результате пожара пострадали еще четыре человека, в данный момент они госпитализированы.

По предварительным сведениям, пожар начался в квартире на первом этаже, после чего огонь охватил балконы квартир второго и третьего этажей. Из здания были эвакуированы 19 человек.

Причины возгорания в данный момент выясняют сотрудники регионального МЧС.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что в Якутии молодой человек спас из горящего дома двоих детей и пожилую женщину-инвалида.