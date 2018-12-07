Россия превратила Крым в «суперкрепость» — Сатановский

Москва, 7 декабря. Российский политолог Евгений Сатановский уверен, что вооружения, развернутые в Крыму, способны уничтожить любые иностранные корабли еще на подходе к полуострову.

Эксперт рассказал об оборонном потенциале Крыма изданию «Экономика сегодня» в контексте сообщений о выдвижении кораблей ВМС США в Черное море. По словам политолога, Россия превратила Крым в «суперкрепость» и американский флот будет держаться на значительном расстоянии от российского полуострова, поскольку его командование знает о возможностях вооружений, развернутых в Крыму.

«Как только иностранный корабль оказывается достаточно близко, он тут же попадает под прицел РФ, и на Западе это знают», — утверждает Сатановский.

Политолог привел в пример ситуацию с американским эсминцем «Дональд Кук», который в апреле 2014 года пытался приблизиться к Крыму и лег на обратный курс сразу после того, как определил «засветку» локаторами берегового комплекса «Бастион».

По словам эксперта, сегодня на полуострове есть не только «Бастион», но и другие самые современные вооружения.

«Крым превращается даже не в непотопляемый авианосец, а в суперкрепость. И куда к нему подходить?», — заявил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в США началась подготовка кораблей к походу в Черное море в ответ на действия РФ в ходе инцидента в Керченском проливе.

Как пишет «Газета.ру», в четверг, 6 декабря, американские военные со своими союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины. В Пентагоне заявили, что цель полета — подтверждение того, что Вашингтону ближе позиция Киева по инциденту в Керченском проливе.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно вторглись в российские территориальные воды. Пограничники ФСБ РФ были вынуждены задержать их вместе с экипажами за нарушение государственной границы России. В Киеве обвинили Москву в «агрессии», после чего ввели в ряде регионов Украины военное положение. Кремль назвал действия ВМСУ провокацией и заявил, что действия пограничников были законными и соответствовали поставленной задаче по защите госграницы РФ.