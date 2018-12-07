Пожар в доме звезды «Аншлага» унес жизни его любимых питомцев

Москва, 7 декабря. В доме заслуженного артиста России Николая Бандурина в Пушкинском районе Московской области произошел пожар, в огне погибли питомцы юмориста.

Артист вместе с супругой смогли спасти из горящего дома родственницу, но не успели вывести четырех собак и двух кошек. Животные погибли. Сам Николай Бандурин и его супруга получили ожоги. Артист от госпитализации отказался, сославшись на необходимость выйти на сцену, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее Газета.ru сообщала, что на северо-западе Москвы пожаром уничтожен приют для бездомных животных.