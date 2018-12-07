Дипломаты РФ выясняют обстоятельства смерти россиянина во Флориде

Москва, 7 декабря. Российское посольство в США выясняет причины и обстоятельства смерти Германа Волкова, который скончался в США, и предположительно является гражданином России.

Волков умер в больнице города Джексонвилл в штате Флорида в результате остановки сердца в пятницу, 30 ноября. Мужчина являлся заключенным иммиграционной тюрьмы округа Бейкер в штате Флорида.

В настоящий момент российское посольство выясняет является ли умерший российским гражданином, а также обстоятельства его смерти, сообщили в диппредставительстве журналистам.

Как ранее сообщало RT, мужчину поместили в американскую тюрьму в 2017 году. Основанием для этого стало истечение срока годности его неиммиграционной визы. Его должны были выслать из США.