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Дипломаты РФ выясняют обстоятельства смерти россиянина во Флориде

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Дипломаты РФ выясняют обстоятельства смерти россиянина во Флориде

Москва, 7 декабря. Российское посольство в США выясняет причины и обстоятельства смерти Германа Волкова, который скончался в США, и предположительно является гражданином России.

Волков умер в больнице города Джексонвилл в штате Флорида в результате остановки сердца в пятницу, 30 ноября. Мужчина являлся заключенным иммиграционной тюрьмы округа Бейкер в штате Флорида.

В настоящий момент российское посольство выясняет является ли умерший российским гражданином, а также обстоятельства его смерти, сообщили в диппредставительстве журналистам.

Как ранее сообщало RT, мужчину поместили в американскую тюрьму в 2017 году. Основанием для этого стало истечение срока годности его неиммиграционной визы. Его должны были выслать из США.

Автор: Денис Коробейников
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