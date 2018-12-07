Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео

Блогера Давидыча выпустили из СИЗО: ФАН публикует видео

42
0 Оставить комментарий

Блогера Давидыча выпустили из СИЗО: ФАН публикует видео

Москва, 7 декабря. Российского блогера и основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч, выпустили из СИЗО. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий. 

На выходе из изолятора блогера встретили друзья и журналисты, а также сотни его сторонников. Китуашвили высказал слова благодарности за поддержку.

Китуашвили был осужден за мошенничество со страховкой в особо крупном размере. В четверг суд смягчил приговор и освободил блогера от отбывания наказания.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.