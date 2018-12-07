Блогера Давидыча выпустили из СИЗО: ФАН публикует видео

Москва, 7 декабря. Российского блогера и основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч, выпустили из СИЗО. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

На выходе из изолятора блогера встретили друзья и журналисты, а также сотни его сторонников. Китуашвили высказал слова благодарности за поддержку.

Китуашвили был осужден за мошенничество со страховкой в особо крупном размере. В четверг суд смягчил приговор и освободил блогера от отбывания наказания.