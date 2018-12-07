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Украинцам стали чаще отказывать в канадских визах

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Украинцам стали чаще отказывать в канадских визах

Киев, 7 декабря. Украина не может достичь компромисса с Канадой в вопросе безвизового въезда, канадская сторона стала чаще отказывать украинцам в получении виз. Об этом со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко сообщают украинские СМИ.

Визы для канадцев отменены на Украине с 2005 года, но пока Канада не пошла на аналогичный шаг. Посол отметил, что не видит прогресса в этом вопросе.

«К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%», — заявил Шевченко.

СМИ отмечают, что причин объясняющих высокие показатели отказов в канадских визах нет. Украинский паспорт дает возможность посещать 131 страну мира. С июня 2017 года при наличии биометрического паспорта украинцы могут въезжать без виз в страны Шенгенской зоны. Доступ предоставляется на 90 дней в течение полугода в туристических, предпринимательских и семейных целях. Права на работу или учебу в шенгенской зоне украинцы не получили.

Автор: Константин Терехов
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