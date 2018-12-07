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Посольство РФ раскритиковало позицию Британии по беженцам в Сирии

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Посольство РФ раскритиковало позицию Британии по беженцам в Сирии

Москва, 7 декабря. Российское посольство в Лондоне считает позицию Британии по возвращению сирийских беженцев на родину «неконструктивной и недальновидной».

Российские дипломаты заявили, что Великобритания предпочитает оказывать содействие немногочисленным районам Сирии, оказывающимся под контролем псевдогуманитарных организаций «Белых касок» или оппозиционных сил.

В посольстве РФ в Лондоне подчеркнули, что призывы России к Великобритании остаются без внимания.

Представитель российской дипмиссии подчеркнул, что власти Великобритании отказываются помогать сирийским беженцам из Иордании и Ливана, которые хотят вернуться на родину. По его словам, Лондон ссылается на якобы отсутствие в Сирии «надлежащих условий» для нормальной жизни, а также отказывается помогать беженцам.

«Призываем консервативное правительство [Великобритании] пересмотреть свое отношение к судьбам сирийцев, которым требуется помощь со стороны мирового сообщества», — подчеркнул представитель российского посольства в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что западным странам надо изменить санкции против Сирии, чтобы они не навредили мирным гражданам, сообщало RT.

 

 

Автор: Денис Коробейников
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