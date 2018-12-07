Стало известно, когда в России пройдет плановая проверка авиабезопасности

Москва, 6 декабря. Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет проверку авиабезопасности в России в середине 2019 года. Об этом заявил советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

По ее словам, проверка, ориентировочно, запланирована на вторую половину июля 2019 года. ICAO будет проверять Минтранс, Ространснадзор, Росавиацию, госкорпорацию по аэронавигации, некоторые авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» и «Россию», а также другие структуры подчеркнул Черток.

Он призвал все структуры связанные с авиацией подготовится к проверке, поскольку по соглашению между Россией и ICAO организация может запросить проверку любой структуры, связанной с авиацией.

Напомним, ICAO проводит проверки раз в несколько лет. Последняя из них прошла в России в 2014-2015 годах. В том случае, если страна проходит проверку не успешно, ей могут запретить осуществлять полеты в большинство стран, сообщала «Газета.ru».