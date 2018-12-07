Российские дипломаты рассказали про «обострение шпиономании» в Великобритании

Лондон, 7 декабря. В посольстве РФ в Великобритании заявили об обострении «шпиономании» в британском обществе.

По словам представителя посольства РФ в Британии, Лондон пытается максимально оградить британскую общественность от контактов с российскими дипломатам — об этом пишет РИА Новости. Дипломат, с которым удалось пообщаться журналистам агентства, отмечает, что новый виток антироссийских настроений приводит к тому, что посольству становится все сложнее функционировать нормально.

Комментируя сообщения о том, что британские спецслужбы, якобы, фиксируют активизацию работы разведчиков РФ, в том числе, под дипломатическим прикрытием, представитель посольства заявил, что Лондон предпринимает все усилия по созданию вокруг диппредставительства России в Британии «токсичной атмосферы».

«К сожалению, в очередной раз становимся свидетелями обострения шпиономании в британском обществе», — заявил дипломат.

При этом, как отметил собеседник агентства, СМИ Великобритании делают все возможное, чтобы убедить общественность в «непогрешимости британских спецслужб».

«Подобные публикации выгодны спецслужбам, поскольку оправдывают продолжение ими работы по российскому направлению после того, как они сами заявили, что выслали всех «российских шпионов», — рассказал представитель посольства РФ.

Ранее в британской The Daily Mirror была опубликована статья, авторы которой, ссылаясь на источники в спецслужбах и полиции Великобритании, заявили о «мобилизации российских дипломатов» для выполнения разведывательной работы. Как пишет «Газета.ру», в связи с этим разведчикам Соединенного Королевства якобы предписано постоянно следить за машинами сотрудников посольства и фиксировать их маршруты для выявления шпионской деятельности России на территории страны.