«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

Москва, 7 декабря. Американский власти обратились к России с требованием отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), о чем сообщила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По ее словам, Россия должна «либо избавиться от системы, либо модернизировать» ее так, чтобы она не нарушала положения ДРСМД.

Томпсон подчеркнула, что «это должно быть проверяемо».

России необходимо внести коррективы, которые можно будет проверить. Томпсон указала на то, что сейчас ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров — это запрещено договором.

Отметим, что в России отреагировали на требования США к России. По мнению многих пользователей Интернета, власти США много на себя берут, ставя Москве условия.

«Пусть дронов своих модернизируют», — написал пользователь под ником White Burnside.

«А как же ударные беспилотники США, которые подпадают, еще как подпадают, под этот договор? Об этом Госдеп умалчивает, однако», — отметил Vitya.

«Может, России еще весь свой ядерный запас уничтожить по первому требованию США?» — написал пользователь V I R U S.

«У России есть свои интересы и она следует только им. США для России не указ», — выразил мнение il.64.

«Ну уж нет, господа хорошие! Мы уже «намодернизировались» в 90-х,теперь ваша очередь… Да и веры вам давно нет — вы всех обманываете с кем договариваетесь: Иран обманули, Ирак обманули,Ливию обманули… про Европу вообще молчу», — оставил комментарий Konigs Berg.