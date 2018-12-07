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«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

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«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

Москва, 7 декабря. Американский власти обратились к России с требованием отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), о чем сообщила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По ее словам, Россия должна «либо избавиться от системы, либо модернизировать» ее так, чтобы она не нарушала положения ДРСМД.

Томпсон подчеркнула, что «это должно быть проверяемо».

России необходимо внести коррективы, которые можно будет проверить. Томпсон указала на то, что сейчас ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров — это запрещено договором.

Отметим, что в России отреагировали на требования США к России. По мнению многих пользователей Интернета, власти США много на себя берут, ставя Москве условия.

«Пусть дронов своих модернизируют», — написал пользователь под ником White Burnside.

«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

«А как же ударные беспилотники США, которые подпадают, еще как подпадают, под этот договор? Об этом Госдеп умалчивает, однако», — отметил Vitya.

«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

«Может, России еще весь свой ядерный запас уничтожить по первому требованию США?» — написал пользователь V I R U S.

«У России есть свои интересы и она следует только им. США для России не указ», — выразил мнение il.64.

«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

«Ну уж нет, господа хорошие! Мы уже «намодернизировались» в 90-х,теперь ваша очередь… Да и веры вам давно нет — вы всех обманываете с кем договариваетесь: Иран обманули, Ирак обманули,Ливию обманули… про Европу вообще молчу», — оставил комментарий Konigs Berg.

«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

«Видать ну очень уж хорошая эта ракета, которая просто в ноль опускает противоракетную оборону США, раз они так желают, чтобы Россия от них избавилась», — написал Obiya.

«Пусть дронов своих модернизируют»: в РФ отреагировали на призыв США отказаться от ракеты 9М729

Автор: Тимур Румянцев
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