Конституция России в 1993 году остановила политический кризис – Матвиенко

Москва, 7 декабря. Принятие российской Конституции в 1993 году вернуло Россию «к нормальной жизни и прочному гражданскому миру». Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в октябре 1993 года политические силы страны были разобщены и расколоты. В сложившийся ситуации принятие новой Конституции нового государства могли одобрить только российские граждане на голосовании, подчеркнула Матвиенко.

Политик считает, что тогда, в 1993 году, невозможно было без изменения и переустройства политической и экономической системы преодолеть политический кризис.

«Страна бурлила. Только скорейшее принятие Конституции могло остановить политический кризис, вернуть страну к нормальной жизни», – подчеркнула Матвиенко в беседе с журналистами «Парламентской газеты».

Матвиенко заявила, что без согласия большинства граждан с новыми целями, принципами и базовыми ценностями в России не было бы стабильного демократического общества, а также прочного гражданского мира. По ее словам, российская Конституция закрепляло это согласие граждан.