Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Конституция России в 1993 году остановила политический кризис – Матвиенко

38
0 Оставить комментарий

Конституция России в 1993 году остановила политический кризис – Матвиенко

Москва, 7 декабря.  Принятие российской Конституции в 1993 году вернуло Россию «к нормальной жизни и прочному гражданскому миру». Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в октябре 1993 года политические силы страны были разобщены и расколоты. В сложившийся ситуации принятие новой Конституции нового государства могли одобрить только российские граждане на голосовании, подчеркнула Матвиенко.

Политик считает, что тогда, в 1993 году, невозможно было без изменения и переустройства политической и экономической системы преодолеть политический кризис.

«Страна бурлила. Только скорейшее принятие Конституции могло остановить политический кризис, вернуть страну к нормальной жизни», – подчеркнула Матвиенко в беседе с журналистами «Парламентской газеты».

Матвиенко заявила, что без согласия большинства граждан с новыми целями, принципами и базовыми ценностями в России не было бы стабильного демократического общества, а также прочного гражданского мира. По ее словам, российская Конституция закрепляло это согласие граждан.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.