Итальянский журналист «похоронил» режиссера Годара

Рим, 7 декабря. Итальянский журналист, известный фэйками о смерти Горбачева и Асада, признался в распространении слухов о кончине французского мэтра кино Жана-Люка Годара.

Итальянский журналист Томмазо Дебенедетти признался, что стал источником слухов о смерти Жана-Люка Годара, подхваченными множеством мировых СМИ. Первоначально сообщение о кончине известного режиссера появилось в Twitter — оно было опубликовано от имени члена правительства Швейцарии Карин Келлер-Суттер со ссылкой на министерство культуры Франции. Сообщалось, что Годар умер в Париже в 88-летнем возрасте. В данный момент аккаунт уже удален, а последним сообщением в нем было признание настоящего автора фэйка — журналиста Томмазо Дебенедетти, для которого эта «утка» стала далеко не первой в его «карьере» интернет-тролля.

«Подтверждаю, что написал в фальшивом Twitter швейцарского министра. Новость о смерти режиссера Годара — фейк», — приводит слова Дебенедетти РИА Новости.

Отметим, итальянский журналист получил известность как раз за счет распространения фэйковых новостей о смерти различных персон. Так, в 2012 году он сообщил о кончине сирийского президента Башара Асада — на эту «новость» отреагировал даже рынок нефти.

Как пишет «Газета.ру», в мае прошлого года Дебенедетти отметился сообщением о смерти лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Примечательно, что в тот раз он тоже использовал имя чиновника — министра культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Напомним, Жан-Люк Годар — 88-летний французский кинорежиссер, обладатель почетной премии «Оскар» за вклад в развитие мирового кинематографа.