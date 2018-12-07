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Ученые рассказали, как отличить неверную женщину

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Ученые рассказали, как отличить неверную женщину

Москва, 7 декабря. Британские биологи заявили, что женщины, указательный палец которых длиннее безымянного, чаще оказываются неверными.

Ученые из Оксфорда связывают длину женских пальцев с выработкой эстрогена. По данным исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, чем выше концентрация женского полового гормона в организме, тем выше соотношение длины указательного и безымянного пальцев. Переизбыток эстрогена, подчеркивают исследователи, делает женщин более «феминными», импульсивными и неудовлетворенными.

«Феминное» телосложение может приводить к неудовлетворенности отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров», — приводят слова ученых «Известия».

Биологи отмечают, что такие признаки характерны не только для человека. Взаимосвязь длины пальцев и выработки эстрогена прослеживается также у человекообразных обезьян и других животных.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что склонность мужчин к измене заложена на генетическом уровне — шведским ученым удалось выделить ген, отвечающий за прелюбодеяние.

Автор: Виталий Рыжков
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