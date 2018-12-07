«Ответ на шантаж и давление»: Савченко объявила голодовку в знак протеста против СБУ

Киев, 7 декабря. Украинский депутат Надежда Савченко, находящаяся под арестом, заявила об объявлении сухой голодовки в знак протеста против действий Службы безопасности Украины.

По ее словам, сотрудники СБУ оказывают на нее давление, поэтому она планирует отказаться от еды и воды. Так, силовики ограничили Савченко в использовании электронной почты, а также запретили свидания с родственниками, требуя от адвокатов политика как можно скорее ознакомиться с материалами дела, подчеркнула Савченко. Также силовики обещают разрешить ей открыть банковский счет, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.

По ее словам, сухая голодовка станет ответом на такой «шантаж и давление», сообщает RT.

«Я объявляю сухую голодовку — не просто без еды, но и без воды», — заявила Савченко.

Напомним, СБУ задержала Савченко в марте 2018 года. Ее обвиняют в попытке организации государственного переворота на Украине, путем подготовки убийства высших должностных лиц страны. По версии следствия, среди них был и президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Газета.ru».

Ранее украинский правовед, адвокат и публицист Татьяна Монтян в беседе с Федеральным агентством новостей усомнилась в том, что Савченко сможет продержаться без пищи и воды длительное время.

«Я сомневаюсь, что она выдержит больше пары дней. Она не сухую держала позорно пару дней на детском питании и веселила весь народ», — подчеркнула Монтян.

Общественница подчеркнула, что в реалиях Украины голодовка совершенно бессмысленна.

Напомним, в 2016 году Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за убийство российских журналистов в Донбассе. Через два месяца после вступления приговора в силу ее помиловал российский президент Владимир Путин и она вернулась на Украину, где занялась политической деятельностью.