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Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком под Ярославлем

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Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком под Ярославлем

Ярославль, 7 декабря. На трассе Ярославль-Иваново столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, два человека погибли, семеро — госпитализированы.

В МВД по Ярославской области сообщают, что авария произошла в четверг вечером. «Лоб в лоб» столкнулись пассажирский микроавтобус «Форд Транзит» и грузовик. Два человека из находившихся в микроавтобусе погибли на месте ДТП, еще семеро — доставлены в больницу с различными травмами.

В полиции подчеркивают, что «Форд Транзит» не являлся маршрутным автобусом. Обстоятельства и виновника аварии устанавливают сотрудники регионального ГИБДД.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Ивановской области маршрутка врезалась в дерево. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, а медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, среди которых — двое детей.

Автор: Виталий Рыжков
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