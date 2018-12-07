Проезд в общественном транспорте Люксембурга станет бесплатным

Люксембург, 7 декабря. Общественный транспорт Люксембурга станет полностью бесплатным во второй половине 2019 года.

Власти одной из самых маленьких стран Европы объясняют свое решение тем, что ввод бесплатного проезда в общественном транспорте поможет, якобы, в борьбе с пробками. Как пишет The Guardian, в герцогство, население которого составляет около 600 тысяч человек, ежедневно приезжают на работу еще около 200 тысяч жителей соседних Франции, Бельгии и Германии, что приводит к регулярным заторам на дорогах и вредит, по мнению местных властей, состоянию окружающей среды.

С 1 июля 2019 года пользоваться общественным транспортом в Люксембурге будет куда выгоднее, чем перемещаться на собственном авто: проезд станет бесплатным во всех видах транспорта, включая пригородные поезда. В дальнейшем от необходимости платить за проезд здесь планируют избавить и пассажиров поездов первого и второго класса.

Ранее в Люксембурге ввели бесплатный проезд для детей и студентов. С отменой в герцогстве платы за проезд в автобусах, трамваях и поездах Люксембург станет первой в мире страной с полностью бесплатным общественным транспортом — ранее такие инициативы принимались лишь на уровне городов. Как сообщают «Известия», всего в Евросоюзе насчитывается 56 таких случаев, больше всего — во Франции и в Польше.