Сирия новости 7 декабря 07.00: США заставили курдов снять флаги SDF в Тель-Абъяде; ИГИЛ совершило теракт в районе неятяного поля «Аль-Омар»

Сирия, 7 декабря. США заставили курдов снять флаги SDF в Тель-Абъяде; ИГИЛ1 совершило теракт в районе нефтяного поля «Аль-Омар»; «Ан-Нусра» взрывает мосты в районе Эль-Эса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были атакованы ИГИЛ в Абу-Кемале.

Курды: отступили из Хаджина; вели бои с ССА на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: провело теракт на подконтрольном курдам нефтяном поле «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Ахрар аш-Шам» в Идлибе; взорвал мосты в районе Аль-Эс в Алеппо.

Международная коалиция: может спровоцировать атаку ИГИЛ с целью сорвать доставку гумпомощи в «Рукбан».

Провинция Алеппо

Боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» взорвали несколько мостов в районе населенного пункта Эль-Эс. Об этом сообщили сразу несколько источников в Telegram (@NewsTerkey1; @Syrianow10). Отмечается, что джихадисты таким образом пытаются затруднить передвижение и обеспечить свой контроль над всеми основными дорогами в данной местности.

«Оппозиционный» Telegram-канал @ahmed_rahhal передает, что на севере провинции Алеппо произошло боестолкновение между курдскими вооруженными формированиями и группировкой «Третий корпус» из состава «Сирийской свободной армии». О потерях сторон не сообщается.

Провинция Хомс

Для того, чтобы сорвать доставку очередной партии гумпомощи в лагерь для беженцев «Рукбан» и таким образом дискредитировать деятельность России и сирийского правительства, США могут инициировать атаку боевиков «Исламского государства», которые скрываются на территории 55-километровой зоны вокруг «Ат-Танфа». Об этом у себя на странице в Twitter пишет военный источник (@vWP3kIllNlZdK1b). По его мнению, террористы могут попытаться атаковать гуманитарную колонну или напасть на трассу Дамаск—Пальмира.

Напомним, российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что в районе военной базы «Ат-Танф» на оккупированной США территории беспрепятственно перемещаются террористы, при этом сами американцы готовят в составе «умеренных» группировок бывших боевиков ИГИЛ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщают Euphrates Post, «Демократические силы Сирии» были контратакованы «Исламским государством» в северной части города Хаджин и вынуждены были отступить на ранее занимаемые позиции. По имеющейся информации, в боях погибли 20 террористов «Исламского государства» и десять боевиков SDF. Кроме этого, сообщается о нескольких раненых с обеих сторон. Как отмечает ближневосточное издание, «Демократические силы Сирии» не спешат возобновлять наступление и ожидают прибытие подкреплений.

Telegram-канал @SyriawatanNews сообщает, что «Исламское государство» в очередной раз провело теракт в районе нефтяного поля «Аль-Омар», подорвав автомобиль патруля курдских вооруженных формирований. По последним данным, от взрыва погибло четверо и было ранено трое курдов.

Источник в Twitter (@Ibra_Joudeh) передает, что «Исламское государство» атаковало позиции правительственных войск на западном берегу Евфрата в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают вести боевые действия против группировки «Ахрар аш-Шам» из протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Террористам «Ан-Нусры» удалось выбить конкурентов с территории, расположенной между населенными пунктами Анаб, Кастун-эш-Шаркия и Халлуба. Одновременно с этим, для отражение возможного нападения «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере зоны деэскалации «Идлиб» главари «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» перебросили несколько десятков боевиков в район поселения Дейр-Самаан. Об этом сообщает Telegram-канал @aheey555.

Провинция Ракка

После еще одного взрыва, прогремевшего в городе Ракка, курдские силы безопасности «Асайиш» провели серию арестов в населенном пункт Айн-Иса, сообщает источник в Telegram @nors2017.

Источник в Twitter (@Bosni94) передает, что боевики «Демократических сил Сирии» снимают флаги со своих опорных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы. Так, например, флаги SDF уже были сняты в районе Тель-Абъяда. Предполагается, что США заставили курдов это сделать, чтобы снизить напряженность в отношениях с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)