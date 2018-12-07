Рэперы в Госдуме заступились за «своих» и потребовали свободы творчества без цензуры

Депутаты Государственной Думы пригласили в коридоры власти российских рэп-музыкантов, и те согласились. Хотя журналисты предвкушали баттл, артисты оказались настроены очень серьезно: «не поговорить и разойтись, а решить вопросы». Политики организовали круглый стол, чтобы прекратить обвинения властей в нарушении свободы слова, а рэперы Птаха, Жиган и Макс Иньков Pra(Killa'Gramm), рискуя репутацией, пришли заступиться за молодое поколение музыкантов и творчество без цензуры. О самом неформальном заседании в стенах Государственной Думы читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Мы уже получили в социальных сетях разнос за то, что вас пригласили», – начала встречу Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Госдуме. «Мы тоже – за то, что согласились к вам прийти», – мрачно откликнулись рэперы.

Перед ними стояли таблички с именами. Так мы узнали, что Птаха – на самом деле Давид Борисович, Жиган – Роман Васильевич, а Pra (Killa'Gramm) – Максим Павлович. Депутаты были, как положено, в костюмах, рэперы – в олимпийках, с кепками и серьгами в ушах – тоже как положено, только в их мире.

То, что это встреча двух параллельных вселенных, сразу пояснил Птаха.

«Про нас пишут, что мы идем к вам на поклон. Некоторые говорят, что для нас вообще зашкварно здесь появляться: у нас другой образ жизни и мировоззрение совершенно иное, отличное от вашего. Некоторые СМИ стали копать под нас, будто мы уже проправительственные и топим за правительство, потому что Романа Жигана в свое время награждал Владимир Путин на «Битве за респект». У меня есть песня «2ноль18», где я высказал полный протест против того, чтобы бегать по улицам и творить там всякую ерунду. При этом я не поддерживаю политику или что-то еще, это мое личное мнение. Я хочу сразу разъяснить, зачем мы сюда пришли, – заявил музыкант. – Наша встреча – это попытка получить вразумительный ответ о происходящем вокруг исполнителей, о причине абсурдности поведения властей, выходящие за рамки закона, причине незаконных отмен концертов, давления на организаторов со стороны властей всех мастей и рангов. Непонятно откуда взявшаяся цензура, а 282-я статья – это цензура. И как бы вы ее ни называли, это дырка в законе, по которой была введена эта статья, и по которой можно осудить человека за то, что его слова кому-то не понравились».

За последние месяцы в России громко и со скандалами отменили несколько концертов – Элджея, Хаски, «Френдзоны» и GONE.Fludd.

«Мы бы не стали проводить этот круглый стол, если бы среди молодежи не начали говорить, что отмена концертов – это нарушение свободы слова в России, – призналась Мария Воропаева. – Мы хотим обсудить, почему это происходит».

Основных видимых причин, по ее словам, четыре: обращение правоохранительных органов, жалобы родителей на содержание текстов музыкантов, технические проблемы клубов и даже угроза расправы (так, концерт Элджея в Якутске отменили из-за призывов избить и убить артиста).

Интересно, что на встречу с депутатами пришли не те самые молодые музыканты, чьи концерты отменяют по России, а представители «старой школы» российского рэпа. Жиган и Птаха заявили, что сами ни Элджея, ни Хаски не поддерживают, музыку их не очень-то и приветствуют, но «как старшие» обязаны за них высказаться.

«Мне не нравится творчество Хаски, я не понимаю его акционизма, – сказал Жиган. – Но закрывать человека на 14 суток – это за что? Я сам был в местах не столь отдаленных не один раз, и поверьте, это школа новых преступлений».

Заместитель председателя Ассоциации молодых парламентариев РФ Александр Солонкин, один из модераторов круглого стола рэперов и депутатов, попробовал даже провести краткий экскурс в историю российской рэп-музыки. Мол, «фрешмены» стали пропагандировать совсем другие ценности – наркотики, беспорядочный секс и то, к чему старая школа раньше не обращалась.

«Но творчество так тонко ходит, артисты не видят грани, для них должно быть послабление, – попробовал объяснить политикам Птаха, блистая серьгой в ухе. – Ведь не было бы ни Цоя, ни Высоцкого – все потому, что закон, потому, что мораль. Но мы все с вами аморальны с точки зрения монахов. Музыкант – творческая личность. Если он начнет думать, услышит ли его ребенок и правильно ли его поймет, на этом творчество закончится. Мы придем к 90-м, к безвкусной музыке. Молодежь не хочет этого слушать».

Тут депутаты попытались показать, что они творческих людей отлично понимают. Председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев даже пообещал написать Константину Эрнсту и попросить пригласить рэперов на «Голубой огонек». Птаха, правда, сразу отказался, а вот Жиган пообещал привести друзей и «сделать громко».

Но «решать вопросы» явно не получалось. Дегтярев сразу заявил рэперам, что за региональные власти депутаты отвечать не готовы, а полковник полиции МВД Виталий Хмельницкий и вовсе заявил, что лучше ужесточить закон, отслеживать творчество и в любом непонятном случае – запрещать выступления. Еще и добавил, что в свое время пытался лично пытался запретить концерт «Кровостока».

Рэперы, конечно, взорвались.

«Почему вы нас обвиняете в том, что сами не смогли сделать? – возмутился Птаха. – Разве мы виноваты в том, что нет идеологии в стране, нет нормального образования, нет морального воспитания в школах, а на улице каждая собака знает, где достать наркотики? Разложение молодежи – это не наша вина, как артистов, это ваша вина, как руководства страны. Воспитывайте детей в семье так, чтобы если ребенок и услышал что-то, он не стал это повторять».

Рэп-музыка – не руководство к действию, а саундтрек к жизни и автобиография, попытались объяснить музыканты, чуть не переходя на речетатив.

«Посмотрите сами, как вы воспитываете своего ребенка: ругаетесь при нем матом? Курите? – вторил Макс Иньков Pra(Killa'Gramm). – Рэперы только транслируют то, что происходит на улицах, они – не фактор падения нравственности. Мне пишут: «Спасибо, Максим, я с твоими песнями поступил в университет, я бросил наркотики». Нельзя творчество воспринимать буквально, есть же творческий вымысел, этим приемом пользуются все поэты и музыканты, все творцы. Мы же не идем убивать и грабить после российских фильмов о преступлениях и убийствах. Откуда вы взяли каннибализм в песнях Хаски? Это о поедании людей в другом смысле!».

Чем дальше, тем больше беседа напоминала диалоги чиновников и творцов эпохи Бродского. Депутат Дегтярев зачитывал матерный стих Есенина и призывал к морали, Жиган отвечал своим стихом, обсуждали создание объективной комиссии экспертов, которая бы если не «литовала» тексты, как в советское время, то хотя бы оценивала при очередном скандале.

«Почему местные власти по отписочкам матерей позволяют себе отменять концерты? – негодовал Птаха. – На каком основании вы используете против нас 282-ю статью и почему эксперты, которую за свою жизнь не написали ни одного стиха, придираются к нашим текстам? Они не способны понять ничего из того, что на самом деле было написано».

Депутат Власов предложил сотрудничать.

«Мы не можем, мы свободные музыканты», – отвечал Птаха. «Тогда концертов не будет», – угрожали депутаты. «Тогда они будут на улицах, вы же видели, как мы собрали за день людей на концерт «Я буду петь свою музыку». Вы своими запретами наоборот создаете культ», – парировали музыканты.

В середине разговора Жиган не выдержал, надел кепку и вышел.

«Это бесполезно, братан!», – сказал он, махнув рукой Птахе.

Тот тоже порывался уйти, но остался, хотя и выразил свое «фи» депутатам, которые, по думской традиции, ушли из зала после того, как высказались на телекамеры. Скоро его настрой явно удалось смягчить заместителю председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолию Выборному. Политик извинился за задержку, но объяснил, что искренне готов помочь музыкантам. Впервые за полтора часа прозвучало дельное предложение: Выборный заявил, что готов официально проверить законность отмены последних концертов российских музыкантов и попросил предоставить ему список «запрещенных» мероприятий.

«Я представляю ваше возмущение, когда вы подготовились к концерту, а его отменили, – обратился он к музыкантам. – Мы могли бы позаботиться о том, чтобы ваши права не нарушались. Если вы можете отправить в мой адрес список отменных концертов, мы сделаем запрос в органы генпрокуратуры».

На том и порешили. А еще на том, что музыканты подумают, будет ли смысл в коллективном органе экспертов-лингвистов из области поэзии, музыки, литературы и журналистики, который мог бы присоединяться к экспертизе в спорных случаях.

Финал непростой и эмоциональной встречи выглядел весьма миролюбиво: рэперы обменивались телефонами с полковником МВД, запрещавшим «Кровосток», и говорили, что готовы встречаться с детьми в школах для воспитательных бесед.