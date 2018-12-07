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В России хотят запретить операторам регистрировать краденные телефоны

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В России хотят запретить операторам регистрировать краденные телефоны

Москва, 6 декабря. Российские сенаторы подготовили законопроект, который запретит мобильным оператором регистрировать в сети краденные устройства. Об этом сообщила в четверг председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова на заседании комиссии.

Так, согласно законопроекту, в России появится система контроля смартфонов и планшетов о идентификационным номерам (IMEI).

Предложение сенаторов положительно оценили в профильных министерствах и ведомствах. Оно будут внесено в Госдуму РФ в ближайшее время подчеркнула Бокова.

Операторы связи обязаны будут подключать к сетям сотовой связи пользователей с разрешенным идентификационным номерами, при этом доступ в сеть пользователям с неразрешенными IMEI будет приостановлен.

Отметим, что к ним относятся устройства, не прошедшие соответствующую регистрацию, имеющие одинаковые, или не присвоенные производителями номера. Также под запрет подпадают похищенные или украденные устройства.

Как ранее сообщала «Газета.ru», около 40% смартфонов попадают в Россию нелегальным путем.

Автор: Денис Коробейников
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