В Пентагоне рассказали о дальнейших планах США в Сирии

Вашингтон, 7 декабря. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенным Штатам нужно подготовить в Сирии 35-40 тыс. местных бойцов. По его словам, эта работа закончена на 20%.

«По нашим оценкам, около 30–45 тыс. местных бойцов необходимо подготовить для обеспечения стабильности [в регионе], — заявил он в четверг на конференции, организованной газетой «Вашингтон пост». — Мы, возможно, еще где-то в районе 20% в том, что касается подготовки этих сил».

Говоря о задачах США в Сирии, Данфорд отметил, что международная коалиция, по его словам, борется с «Исламским государством»1. Кроме того, как утверждает генерал, Штаты «поддерживают дипломатические усилия госсекретаря Майкла Помпео по урегулированию кризиса в Сирии».

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН. Американцы также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГ1.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.