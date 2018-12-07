Смартфон от «Яндекса» поступил на российский рынок

Москва, 7 декабря. Смартфон от компании «Яндекс» поступил в продажу в России в официальном магазине компании, а также в сетях «Билайн», «Эльдорадо» и «М. Видео».

Устройство оснащено экраном 5,6 дюймов, двойной основной камерой, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором емкостью 3050 мАч. Также смартфон, получивший название «Яндекс. Телефон» оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В качестве процессора в гаджете используется Snapdragon 630.

Стоимость устройства составляет 17 990 рублей. «Яндекс» предлагает в качество бонуса подписку на пакет услуг «Яндекс Плюс», а также дополнительные бонусы на общую сумму 3 тысячи рублей.

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