«Американцы напуганы»: эксперт рассказал, как Россия будет бороться с вражескими спутниками

Москва, 7 декабря. Военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, Россия планирует использовать лазерную установку 1ЛК222, установленную на тяжелом транспортном самолете Ил-76, для борьбы с вражескими спутниками. По его словам, «американцы напуганы» в связи с данным фактом.

«Разработка этого оружия еще не завершена, но оно уже серьезно напугало американцев, которые обеспокоены безопасностью своего космического эшелона», — сказал эксперт в интервью еженедельнику «Звезда».

По его словам, США намерены выиграть время на создание средств противодействия этой угрозе. С этой целью, по мнению военного аналитика, американцы приняли решение переключить фокус внимания Москвы на расторжение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

В 2005 году под руководством концерна «Алмаз-Антей» была начата опытно-конструкторская работа «Сокол-Эшелон», которая предполагает создание и испытание экспериментального лазерного комплекса 1ЛК222, способного прожигать корпуса баллистических ракет, спутников и самолетов. Летающая лаборатория на базе транспортного самолета Ил-76МД будет использоваться в качестве носителя оружия.

До 2011 года США занимались созданием боевой лазерной установки на базе модифицированного грузового самолета Boeing 747-400F, однако впоследствии в Пентагоне признали разработку не применимой на практике и дорогостоящей.

20 октября текущего года американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, утверждая, что Россия якобы нарушает его условия. Как отметил его российский коллега Владимир Путин, подобные обвинения — это формальный повод для выхода из этого соглашения. По словам российского лидера, договор нарушили именно американцы, так как они разместили пусковые установки системы противоракетной обороны на территории Румынии.

Ранее Путин сообщил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД, однако будет вынуждена отвечать в случае, если Вашингтон выйдет из соглашения.

Ил-76 — советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Г. В. Новожилова.