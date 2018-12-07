В России отреагировали на решение Лондона об отмене инвестиционных виз

Лондон, 7 декабря. С сегодняшнего дня в Великобритании вступают в силу ограничения на выдачу виз инвестора, нацеленные на борьбу с оргпреступностью и отмыванием денег.

Состоятельным людям, планирующим получить вид на жительство (ВНЖ) в Британии, с 7 декабря будет намного сложнее это сделать. Если раньше было достаточно инвестировать в экономику Соединенного Королевства два миллиона фунтов стерлингов, чтобы рассчитывать на получение постоянного ВНЖ, то отныне условия выдачи визы инвестора стали намного более жесткими.

Как сообщает телеканал «360», решение ограничить выдачу виз Tier-1 в МВД Великобритании объяснили усилившейся борьбой с международной организованной преступностью и отмыванием денег на территории страны.

«Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся извлечь выгоду из системы», — заявила накануне министр по иммиграции Британии Кэролайн Ноукс.

Отметим, что выдачу виз инвестора Лондон не отменяет полностью — как ожидается, их можно будет получить, но только после тщательной проверки финансовой и хозяйственно-экономической деятельности предприятий заявителя, проводить которую будет независимая британская компания.

При отсутствии визы инвестора потенциальным кандидатам на ВНЖ в Великобритании придется много работать, получив бизнес-визу. Она намного дешевле, но требует открытия фирмы, создания рабочих мест и выплаты заработной платы.

Как рассказал российский предприниматель Сергей Капчук, вернувшийся из Британии после 15 лет проживания там, «на визе «предприниматель» надо реально пахать».

«Это очень тяжелая работа. Без Tier-1 у бизнесменов только один вариант. Приезжайте, пашите у нас на нас. Тогда мы будем вас принимать. Других вариантов у вас больше нет», — подчеркивает Капчук.

По мнению бизнесмена, инвестиции в британскую экономику сегодня сопряжены с чересчур высокими рисками — новые законы, принятые Лондоном, позволяют заблокировать счета инвестора при малейшем подозрении в нарушении закона.

Вместе с тем, исполнительный директор Русской Ассоциации иммигрантов Великобритании Наталья Николаева полагает, что ограничение на выдачу виз инвестора носят временный характер и могут быть пересмотрены в случае продолжения экономических неурядиц в Соединенном Королевстве.

«В Британии уже есть кризис. И я не думаю, что в такой ситуации Британия откажется от инвесторов», — заявила Николаева.

Отметим, что ограничение на выдачу виз инвестора не распространяется на заявки, поданные ранее. За период с сентября прошлого года по сентябрь 2018-го визы Tier-1 получил 361 человек, в числе которых 115 граждан Китая и 38 россиян.