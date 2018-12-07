Розенбаум спас пассажира самолета

Москва, 7 декабря. Народный артист России Александр Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо во время рейса «Москва — Симферополь». Об этом сообщил на своей странице в Facebook Константин Кнырик, ставший очевидцем события.

По его словам, во время полета женщина потеряла сознание. Когда бортпроводник объявил, что для помощи срочно необходим врач, из бизнес-класса самолета вышел российский исполнитель Александр Розенбаум.

«В экономклассе врача не оказалось, а из бизнеса, как ни в чем не бывало, выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум», — написал Кнырик.

По его словам, народный артист России сделал пострадавшей искусственное дыхание, после приземления ей оказали дальнейшую медицинскую помощь.

Напомним, Александр Розенбаум до начала творческой карьеры работал на скорой. Он окончил Первый медицинский институт в Ленинграде по специализации анестезиология и реаниматология, сообщают «Известия».