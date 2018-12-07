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В США оценили уровень контактов с Россией по Сирии

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В США оценили уровень контактов с Россией по Сирии

Вашингтон, 7 декабря. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что общение с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым помогло стабилизировать ситуацию в Сирии и избежать конфликтов.

«Я бы сказал о генерале Герасимове, что он военный профессионал​​​», — подчеркнул американский генерал, выступая на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

«Общение между мной и Герасимовым было очень важно для избежания конфликтов при ведении действий в Сирии», — отметил Данфорд. 

Он добавил, что «наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис».

Напомним, МИД Сирии в прошлом месяце направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил США и возглавляемую ими коалицию в военных преступлениях в Сирии. 

Отметим, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1

Существенный вклад в разгром террористов в Сирии внесла именно Россия. В результате действий Воздушно-космических сил РФ САР была практически полностью освобождена от боевиков ИГ1.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Тимур Румянцев
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