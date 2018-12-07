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В США оценили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

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В США оценили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

Вашингтон, 7 декабря. США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Керченском проливе и не ведут дискуссии на эту тему. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе на [инцидент] в Азовском море», — заявил он в беседе с журналистами.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что хотят поднять вопрос по ситуации в Керченском проливе 6 и 7 декабря в Милане на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны. 24 украинских моряка взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело. Владимир Путин назвал действия Киева провокацией, сообщала «Газета.ru»

Автор: Денис Коробейников
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