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Пентагон увидел в Атлантике «угрозу» со стороны России

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Пентагон увидел в Атлантике «угрозу» со стороны России

Вашингтон, 7 декабря. Министр американских ВМС Ричард Спенсер считает, что «крупную угрозу» Соединенным Штатам представляют операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана.

«Северная Атлантика является отдельным театром [военных] действий, — сказал Спенсер, отвечая на просьбу прокомментировать действия России в регионе. — Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот [ВМС США]».

В Пентагоне также считают, что Китай уже представляет собой «сформировавшуюся угрозу», а Россия несет для США «угрозу в перспективе».

Отметим, что в зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана. 

Напомним, по мнению экспертов, США уступают России контроль над Арктикой. Как сообщило издание NBC News, Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса. У США на плаву остались всего два старых судна

Автор: Тимур Румянцев
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