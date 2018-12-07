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Стажер Google случайно запустил рекламную компанию на 10 млн долларов

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Стажер Google случайно запустил рекламную компанию на 10 млн долларов

Маунтин-Вью, 7 декабря. Стажер компании Google по ошибке запустил рекламную компанию, стоимость которой равняется 10 миллионам долларов.

Инцидент произошел, когда мужчина демонстрировал работу электронной системы по размещению рекламы в сети. Он случайно запустил рекламное объявление, которое появилась на сайтах Австралии и США. Также реклама разместилась на открытой бирже, где ее стали покупать по 25 центов при стоимости в 2-4 доллара, сообщает газета Financial Times.

Отметим, что в компании Google обнаружили ошибку только через 45 минут. Американский поисковик пообещал компенсировать затраты компаниям, разместившим у себя текстовую рекламу.

«Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить кампанию», — заявили в Google.

Автор: Денис Коробейников
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