Стажер Google случайно запустил рекламную компанию на 10 млн долларов

Маунтин-Вью, 7 декабря. Стажер компании Google по ошибке запустил рекламную компанию, стоимость которой равняется 10 миллионам долларов.

Инцидент произошел, когда мужчина демонстрировал работу электронной системы по размещению рекламы в сети. Он случайно запустил рекламное объявление, которое появилась на сайтах Австралии и США. Также реклама разместилась на открытой бирже, где ее стали покупать по 25 центов при стоимости в 2-4 доллара, сообщает газета Financial Times.

Отметим, что в компании Google обнаружили ошибку только через 45 минут. Американский поисковик пообещал компенсировать затраты компаниям, разместившим у себя текстовую рекламу.