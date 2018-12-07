Москалькова посетила украинских моряков, задержанных после провокации в Азове

Москва, 6 декабря. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила трех украинских моряков, задержанных после провокации Украины, в СИЗО № 1 в городе Москва. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, украинским военным оказывается необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами. Москалькова подчеркнула, что медики оценивают ранения моряков как легкой степени тяжести.

Российский омбудсмен беседовала с тремя задержанными военными более двух часов. По ее словам, они содержаться в медицинской части в просторных камерах. Кроме того, им обеспечено усиленное питание.

Москалькова подчеркнула, что они ведут переписку с родными и близкими по электронной почте.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России в Черном море 25 ноября. Экипажи совершали опасные маневры и не подчинялись требованием российских пограничников. Для их остановки пограничники вынуждены были применить оружие. Ранения получили три украинских моряка, им была оказана медицинская помощь.

Суд арестовал 24 украинских моряка на два месяца по обвинению в нарушении госграницы. Их перевели в СИЗО города Москва, сообщала «Газета.ru».